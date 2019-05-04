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الاتحاد الأوروبى يؤكد استعداده لدعم السودان والاتفاق مع القوى السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مبعوث الاتحاد الأوروبى، مساعد الأمين العام للشئون الخارجية جان كريستوفر بليارد، استعداد الاتحاد لدعم السودان والاتفاق الذى تتوصل إليه القوى السودانية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم  السبت بالخرطوم، بالناطق الرسمى للمجلس العسكرى الانتقالى السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي.

وأشاد المبعوث الأوروبي، بالسودان كدولة قدمت مبادرات فى شتى المجالات، وكذلك ببعض الشخصيات السودانية السياسية والأدبية والفنية.

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من جانبه، أطلع كباشي، المبعوث الأوروبي، على تطورات الأوضاع فى السودان والدور الكبير الذى قام به المجلس العسكرى الانتقالى فى دعم الثورة السودانية، وحقن دماء السودانيين.

وأشاد كباشي، بدور الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الانفتاح على كافه ألوان الطيف السياسى لإقامة نظام ديمقراطى فى السودان.

 

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