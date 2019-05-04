القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق إنه "يعتبر المذكورين بالكشوفات المرفقة وعددهم 710 متوفيا شهداء، وتتم معاملتهم من حيث المزايا والحقوق وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014، بشأن رعاية أسر شهداء ومفقودين لثورة 17 فبراير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان : حكومة الوفاق الوطني الليبي تعلن مقتل 710 مقاتلا منذ بدء معارك طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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