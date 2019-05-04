قناة عبرية: مستمرون في التصعيد في غزة

ونقلت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، السبت، على لسان مصدر إسرائيلي رفيع المستوى ـ دون ذكر ماهيته وكنيته ـ أن تقديرات الاجتماع الأمني الذي ترأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تشير إلى أنه لا يمكن العودة فورا للهدوء في غزة، وبأن بلاده أمام يومين أو ثلاثة من التصعيد، على الأقل.

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وأوردت القناة العبرية أن اجتماع "كرياه" أو الاجتماع الأمني الذي ترأسه، قبل قليل، نتنياهو، وضم كل من رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس الشاباك، نداف أرغمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع، عوفير فينتر، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء، الجنرال آفي بلوط.

ويعزى اجتماع نتنياهو في "كرياه"، أو المقر الأمني أو العسكري الإسرائيلي الرئيس، في تل أبيب، إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 150 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت. وهو ما ذكرته "الخارجية الإسرائيلية".