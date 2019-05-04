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ونقلت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، السبت، على لسان مصدر إسرائيلي رفيع المستوى ـ دون ذكر ماهيته وكنيته ـ أن تقديرات الاجتماع الأمني الذي ترأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تشير إلى أنه لا يمكن العودة فورا للهدوء في غزة، وبأن بلاده أمام يومين أو ثلاثة من التصعيد، على الأقل.
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
ويعزى اجتماع نتنياهو في "كرياه"، أو المقر الأمني أو العسكري الإسرائيلي الرئيس، في تل أبيب، إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 150 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت. وهو ما ذكرته "الخارجية الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة عبرية: مستمرون في التصعيد في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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