شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: تعذر رؤية هلال رمضان.. وغداً المتمم لشهر شعبان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ادر ميدانية لـ”الخليج 365” عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان بمحافظة سدير، مساء اليوم السبت في مرصد جامعة المجمعة بسدير، وشقراء.
ويعني ذلك أن غداً الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الإثنين – بمشيئة الله -.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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