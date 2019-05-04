شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: شجعوا الأبناء والبنات على الالتحاق بحلق جمعيات التحفيظ ومدارسها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريقالتحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة اليوم الأربعاء حفل تخريج الدفعة الـ30 من حفظة القرآن البالغ عددهم هذا العام 498 وذلك بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كما دشن المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية.

وحث الأمير سعود بن نايف على العنايةِ بالقرآن وتلاوته وتدبره، ودعا إلى تشجيع الأَبناء والبنات على الالتحاق بحلق جمعيات التحفيظ ومدارسها، كما دعا رجال الأعمال والموسرِين لتقديم الدعم المادي والمعنوي لتمضي الجمعية قُدُمًا في أداءِ واجبِهَا.

وقال خلال كلمته في الحفل: الواجب عليكم عظيم تجاه دينكم ثم وطنكم، فحافظ القرآن لا بد أن يكون قدوة في أفعاله وأقواله ومواطنته، ويجب أن يتخلق الحافظ بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا عليه السلام، أوصيكم أبنائي بالوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والهوى.