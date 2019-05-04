شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظار تترقب مرصد المجمعة لترائي «هلال رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: يترقب المواطنون والمسلمون في العالم نتيجة مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير لرصد وترائي هلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٠هـ. وكشف المرصد عن جانب من استعداداته المبكرة لرصد هلال الشهر الفضيل إن شاء الله؛ تلبية لدعوة المحكمة العليا في هذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنظار تترقب مرصد المجمعة لترائي «هلال رمضان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.