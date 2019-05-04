50 قذيفة من غزة صوب المستوطنات.. واستشهاد فلسطيني

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض العشرات منها، حسبما أعلنت فضائية "سكاى نيوز- عربية" في نبأ عاجل منذ قليل. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أنه جرى إطلاق نحو 100 قذيفة من قطاع غزة إلى المستوطنات الحدودية صباح اليوم السبت. وأوضحت "سكاي نيوز" أن مواطنا فلسطينيا استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بينما أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي القطاع.
وقالت مصادر إسرائيلية إن عشرات الصواريخ تتساقط على مستوطنات عسقلان ونتيفوت هنيغف على حدود قطاع غزة، بينما قصفت طائرة إسرائيلية موقعين داخل القطاع، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ داخل أراضيه أُطلق من القطاع، وأطلقت على أثره صافرات الإنذار. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة
وقالت مصادر إسرائيلية إن عشرات الصواريخ تتساقط على مستوطنات عسقلان ونتيفوت هنيغف على حدود قطاع غزة، بينما قصفت طائرة إسرائيلية موقعين داخل القطاع، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ داخل أراضيه أُطلق من القطاع، وأطلقت على أثره صافرات الإنذار.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي، استشهاد المواطن عماد محمد نصير، 22 عاما، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وأفادت "الصحة" إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي لشمال قطاع غزة.
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