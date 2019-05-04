انت الان تتابع 50 قذيفة من غزة صوب المستوطنات.. واستشهاد فلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض العشرات منها، حسبما أعلنت فضائية "سكاى نيوز- عربية" في نبأ عاجل منذ قليل. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أنه جرى إطلاق نحو 100 قذيفة من قطاع غزة إلى المستوطنات الحدودية صباح اليوم السبت. وأوضحت "سكاي نيوز" أن مواطنا فلسطينيا استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بينما أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي القطاع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عشرات الصواريخ تتساقط على مستوطنات عسقلان ونتيفوت هنيغف على حدود قطاع غزة، بينما قصفت طائرة إسرائيلية موقعين داخل القطاع، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ داخل أراضيه أُطلق من القطاع، وأطلقت على أثره صافرات الإنذار. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة