انت الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يستهدف موقعين شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه استهدف موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على قذائف صاروخية أطلقت من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة، وتم رصد حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، والقبة الحديدية نجحت في اعتراض العشرات منها". كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في تغريدة، على موقع "تويتر".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقال الجيش إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع، مضيفا أنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أول من أمس الخميس، غارة على