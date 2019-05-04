شكرا لقرائتكم المشنوق يتضامن مع المطران عودة بعد الإساءة له ويرفض محاولة فرض أعراف جديدة في القضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 02:04

دعا وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق إلى "إبعاد السياسة عن الأمن، حفاظاً على التعب والجهد الذي قمنا به خلال السنوات الأخيرة، والذي كانت شعبة المعلومات أساسية فيه، وكذلك الجيش والأمن العام".



وكان المشنوق يتحدث إثر زيارة قام بها إلى مطران بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده للتضامن معه إثر الإساءة له من قبل أحد الناشطين بعد عظته في عيد الفصح ضد الفساد في الدولة... وأعلن أنّ "قيمة المطران عودة أكبر من أيّ كلام، وإسماعه للناس كلّها صوت الحقّ أكبر، ليس فقط من الكلام الذي قيل بحقّه، بل أكبر أيضاً من قائله، أيّاً كان"، وأكد تقديره له "على وطنيته وشفافيته، وصفاته التي نادراً ما تجتمع في شخص".

وردّا على سؤال حول ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بحجة أنه لم يمتثل لقرار قضائي (بنقل موقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن للتحقيق معه بتهم الفساد) رأى نائب بيروت أنّ "هذا الكلام مؤسف، لأن الادّعاء على قوى الأمن الداخلي فيه شيء من الاعتداء المباشر، لأن المراجعة القضائية تتم عبر مدّعي عام التمييز، الذي هو رئيس مفوّض الحكومة".

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ودعا المشنوق "مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان موقف جديّ في هذا الموضوع، يحدّد ما نعرفه جميعاً حول التسلسل الإداري والتسلسل القضائي". وتابع: "ليس هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، كلا، هو صفته مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبالتالي يخضع مثله مثل كل القضاة، لرئيسه المباشر مدّعي عام التمييز، ويخضع مثل أي قاضٍ آخر للتفتيش القضائي، وهو ليس مفوّض المحكمة العسكرية لدى الحكومة". وأضاف: "بيتر صديق، يجب أن يكون جزءاً من مسار الدولة بمفهومها الشامل، وليس الضيّق، ولن أضيف أكثر من ذلك".

ورفض المشنوق "الأعراف الجديدة التي يحاولون فرضها"، مطالباً "كلّ من يتحدثون عن نزاهة القضاء وضرورة إصلاحه، إلى إعلان موقف واضح من هذا الموضوع"، متأسّفا "لعدم صدور موقف، من وزير العدل السابق، وهو صديق، أو من وزير العدل الحالي، أو حتّى من مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يستطيع أيّ قاضٍ أن يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته وصلاحياته".

وشدّد المشنوق على "أنّنا منذ عشرات السنين نعرف أن مفوّض الحكومة هو قاضٍ مدنيّ يتبع بالتسلسل لرئاسة قاضٍ مدنيّ آخر وليس لأي جهة أخرى، وإذا كان المقصود بالكلام بشكل أو بآخر التصويب على شعبة المعلومات، فيجب أن يكون واضحاً أنّ هذا التصويب هو تصويب على الأمن في البلد، فشعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم اللواء عثمان والعميد حمّود حاليا، كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية معنية بأمن كل اللبنانيين، واستقامتها ودقتها ودورها ليست مجالاً لنقاش، لا وظيفي ولا إداري، وخصوصاً ليست مجالا لنقاش سياسي. ويجب أن يعرف كلّ لبناني أنّها مسألة غير خاضعة للنقاش ولا لأهواء سياسية ولا لأسباب شخصية".