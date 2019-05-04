شكرا لقرائتكم فونتيليس: نعمل لتسريع عودة النازحين مع الأمم المتحدة وقرارات "سيدر" تدل الى ثقـة المجتمع الدولي بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 22:39

جال وزير الخارجية الاسباني وشؤون الاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني جوزف بوريل فونتيليس اليوم (الجمعة) على المسؤولين اللبنانيين، وشدد على "وقوف بلاده الى جانب لبنان وتضامنها معه في موضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ونحن نعمل ضمن الاتحاد الاوروبي على تسريع العودة بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، واكد ان بلاده ترى في قرارات وتوصيات مؤتمر" سيدر" فرصة للبنان تدل الى ثقة المجتمع الدولي به وبامكاناته.



وأسف رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله فونتيليس في قصر بعبدا، "لان الاتحاد الاوروبي لا يتخذ موقفا مشجعا بالنسبة الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم، على الرغم من ان اسباب العودة متوافرة بعد استتباب الامن والاستقرار في معظم الاراضي السورية واعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين".

وابلغ عون وزير الخارجية الاسباني ان "لبنان أمن حتى الان العودة لـ 194 الف نازح سوري من اراضيه ولم ترد معلومات عن تعرضهم لاي مضايقات، وهذا ما اكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سورية"، مشيرا الى ان "لبنان يتطلع الى تغيير في الموقف الاوروبي يسهل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الاوضاع كافة في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية".

ونوه عون بـ "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد وضرورة تعزيزها"، شاكرا "لمساهمة اسبانيا في القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل"، لافتا الى ان "خط الطيران المباشر بين بيروت ومدريد الذي افتتح في شهر حزيران (يونيو) الماضي، حقق نتائج مهمة وسهل الربط مع دول اميركا الجنوبية، والرحلات الجوية بين البلدين الى ازدياد، وسيكون لها التأثير الايجابي على الواقع السياحي في لبنان". ولفت الى "اهمية الدور الذي يلعبه الطلاب اللبنانيون في الجامعات الاسبانية"، معربا عن رغبته "في ان تشارك الشركات الاسبانية في الاستثمار في لبنان، لا سيما في جولة التراخيص الثانية لاستخراج النفط والغاز"، ومشيرا الى "عمق العلاقات بين البلدين، ومن دلائلها تعاطف الشعب اللبناني مع اسبانيا يوم وقع الاعتداء الارهابي في برشلونة في شهر آب (أغسطس) من العام 2017، بحيث رفع الجيش اللبناني علم اسبانيا على احدى التلال المحررة من تنظيم "داعش" الارهابي، وردت اسبانيا برفع علم لبنان في مدريد خلال العرض العسكري الذي اقيم لمناسبة اليوم الوطني في تشرين الاول (أكتوبر)2017".

وكان الوزير الاسباني اشاد بـ"الجهود التي يبذلها الرئيس عون في سبيل النهوض بلبنان اقتصاديا وانمائيا واجتماعيا"، مؤكدا وقوف بلاده "الى جانبه"، لافتا الى ان "مشاركة اسبانيا في "يونيفيل" خير دليل على التزامها الامن والاستقرار في لبنان ودعمها لتحقيق النهوض الاقتصادي".

وأشار الى ان بلاده "تؤيد المبادرة الرئاسية اللبنانية بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، وان وزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل انخل موراتينوس، عين ممثلا شخصيا للامين العام للامم المتحدة لشؤون الحوار، ما سيساعد على التعاون مع لبنان في هذا المجال".

وزار فونتيليس، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعرض معه العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

باسيل: تداعيات النزوح ...الى أوروبا

والتقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره الاسباني. وبعد المحادثات، عقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله باسيل بالقول: "هنأت الوزير فونتييس على إتمام العملية الإنتخابية في اسبانيا، وهي ثالث عملية خلال أربع سنوات، ما يدل على الديموقراطية المتجددة، وقد أظهرت النتائج بعض المناعة لدى المجتمع الإسباني في مواجهة التطرف والوقوع في فخ اليمين المتطرف الذي لاقى رواجا في اوروبا بسبب موجات النزوح التي كنا نبهنا منها سابقا".

وأضاف: "النزوح الذي تعرض له لبنان ويدفع ثمنه غاليا جدا، لم ولن يسلم منه أي بلد خصوصا، إذا كان مجاورا او قريبا مثل البلدان الاوروبية التي سنشهد فيها المزيد من التداعيات بسبب ما يحصل من ازمات نزوح في اوطاننا. وقد تكلمنا بكل صراحة في هذا الموضوع، ونبهت مجددا الى أن المجتمع اللبناني ما دامت لديه المناعة والقدرة على الصمود سيبقى يستثمر الكثير من الانسانية والحفاوة بإخواننا السوريين، ولكن إذا استمررنا في هذه الضائقة الاقتصادية فلن يستطيع أحد تحمل هذا العبء. وعلى اوروبا، وخصوصا اسبانيا المتفهمة جدا للخصوصية اللبنانية ان تستدرك هذا الامر وتسعى بسرعة الى مساعدة لبنان على اعادة النازحين السوريين الى بلدهم حماية للبنان وحماية لأوروبا. فهناك 25 الى 30 في المئة من البطالة، وواحد في المئة من النمو و25 بليون دولار اميركي من الخسائر الاقتصادية لا يستطيع تحملها بلد صغير مثل لبنان، ولا بد ان تفيض تداعيات هذه الازمة الى اوروبا المجاورة".

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وتابع باسيل: "بحثنا أيضا في مواضيع عديدة منها العلاقات التي تميز بلدينا، وهناك الكثير من أوجه الشبه، وعلى هذا الاساس يجب أن يستمر تعاوننا السياسي. واسبانيا تساعد لبنان من خلال مشاركتها في قوات "يونيفيل" الدولية، وهي مشكورة على ذلك. التعاون الاقتصادي مطلوب، لكن هناك عجزا في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة إسبانيا، لذا نتمنى فتح الاسواق الاسبانية في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها".

وقال: "في موضوع سورية، كلنا نسعى الى حل سياسي والى الحل الذي يرتضيه السوريون والذي يساعد في تسريع العودة، إنما هو ليس شرطا للبدء بالعودة. كذلك لبنان متخوف مما يحكى عن صفقة العصر في موضوع الحل الفلسطيني، لأنه معني بوجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه ومعني أكثر بما يتهدده من ازمات مالية واقتصادية، ووضعه تحت عبء الديون او التلميح له بإمكانات مساعدته في هذا المجال، هو امر مهم جدا بالنسبة لنا هو كياني ووجودي ولا بد من التنبيه منه".

وأكد أن "مواجهة مشاريع كهذه ستكون من لبنان في كل الازمات، ولكن المطلوب من اصدقائه المساعدة أيضا في كل المجالات".

فونتيليس: حوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة

بدوره قال فونتيليس: "إن اسبانيا مدركة تماما للتضامن والكرم الذي يبديه شعب لبنان وحكومته تجاه النازحين الذين تدفقوا اليه بسبب الازمة في سورية، ونحن نعلم تماما ان لبنان يستقبل اكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه، وندرك تماما تبعات هذا النزوح ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل ايضا الاجتماعية".

أضاف: "إن اسبانيا شاركت في مؤتمر بروكسيل والتزمت ماليا تجاه لبنان من خلال تقديمها له مساعدة اقتصادية بقيمة 25 مليون أورو، ولكن نعرف ان المشكلة ليست اقتصادية فحسب. طبعا نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف سيعود النازحون السوريون الى بلادهم. وقد بحثنا مع الوزير باسيل في مسألة تقديم حوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة، وندرك أهمية العمل على هذا المستوى، مع احترام كل المعايير الدولية ومعايير الامم المتحدة، ولكن العمل ضمن هذا السياق لتقديم الحوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة".

وتابع: "بحثت ايضا في المساهمة الاسبانية في حفظ الامن في لبنان، ولاسيما ان القوات الاسبانية تشارك في قوات حفظ السلام، اي "يونيفيل" في الجنوب اللبناني منذ ثلاثة عشر عاما، ونحن نعمل هناك في منطقة الخط الازرق، وهذه المساهمة مهمة ليس فقط بالنسبة الى الحدود بل ايضا لجهة تعزيز قدرات الجيش اللبناني. وسأزور غدا القاعدة الإسبانية العسكرية في مرجعيون، وسنستمر في البحث مع الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص".

ولم يرد الوزير فونتيليس على اسئلة الصحافيين الاسبان حول الاوضاع في اسبانيا رافضا تحويل المؤتمر الصحافي الى الحديث عن مواضيع الساعة في اسبانيا، معتبرا انه سيكون "تقليلاً من احترام الزيارة ولبنان والوزير باسيل".

لقاء الحريري - فونتيليس

ومساء استقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السرايا الكبيرة وزير الخارجية الاسباني على راس وفد في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وجرى عرض للمستجدات وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان واسبانيا والمهمات التي تقوم بها كتيبة بلاده ضمن اطار قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" العاملة في جنوب لبنان.