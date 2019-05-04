شكرا لقرائتكم «لويا جيرغا» تأمل بوقف للنار في أفغانستان و«طالبان» تطالب أميركا بالتخلّي عن «أوهامها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب، رويترز | منذ 20 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 19:24

اختُتم اجتماع للمجلس الأعلى للقبائل (لويا جيرغا) بدعوة إلى «وقف فوري ودائم» للنار في أفغانستان، وحدّد معايير لاتفاق سلام مع حركة «طالبان»، التي طالبت الولايات المتحدة بالكفّ عن «أوهام» تخلّي مسلّحيها عن أسلحتهم.



وجمع المجلس الكبير حوالى 3200 زعيم ديني وقبلي، إضافة الى ساسة ونواب، في ظلّ مقاطعة من شخصيات اعتبرت أن الرئيس أشرف غني يستغلّ «لويا جيرغا» في حملته لانتخابات الرئاسة المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وبين المقاطعين رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبد الله وزعيم الحرب قلب الدين حكمتيار، وهما مرشحان للرئاسة.

وتشارك الحاضرون دموعاً خلال الجلسات، كما تبادلوا اتهامات، وحصل عراك بالأيدي، عندما أعاد المشاركون تذكّر أهوال الماضي في البلاد.

ووَرَدَ في بيان أصدره المندوبون في ختام الاجتماع: «على الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إعلان وقف فوري ودائم للنار، وتنفيذه بدءاً من أول رمضان، استجابة لرغبة غالبية الشعب الأفغاني ومطالبه».

وتضمّن البيان قراراً من 23 نقطة تُحدد معايير اتفاق سلام مع «طالبان»، مشيراً إلى «جدول زمني لانسحاب قوات الحلف الأطلسي» وحماية الدستور «وحقوق جميع الأفغانيين والمرأة ضمناً»، إضافة إلى حديث عن فتح مكتب سياسي للحركة في كابول.

وحددت مئات النساء المشاركات في الاجتماع «خطوطهنّ الحمر» في شأن أي مفاوضات مع «طالبان». وقال المندوب فيض الله جلال: «لا نريد سلاماً لا تُحترم فيه حقوق المرأة، ولا تُؤمّن فيه حرية التعبير، ولا تُنظم خلاله انتخابات».

Advertisements

وقال غني في ختام الاجتماع إنه «مستعد لتنفيذ عادل وشرعي لمطلب» وقف النار، مستدركاً أن ذلك لا يمكن أن يتم من «طرف واحد». وأضاف: «إذا كانت طالبان مستعدة لوقف نار، يمكن لنا الحديث عن التفاصيل التقنية».

ودعا الحركة إلى «الاستعداد لمحادثات سلام داخل أفغانستان» و«جلب السلام إلى بلدها». كما اقترح، في «بادرة حسن نيات»، إطلاق 175 سجيناً من «طالبان»، وخاطب أفرادها قائلاً: «أنتظر جوابكم». وزاد: «دعونا نثبت أن الدول الغربية وحدها لا يمكنها تسوية هذا الصراع. هناك أيضاً حضارة إنسانية هنا».

وبعد بدء جولة سادسة من المحادثات بين الولايات المتحدة والحركة، كتب الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد على «تويتر»: «في جلستنا الافتتاحية، شدّدتُ على طالبان بأن إخوانهم وأخواتهم من الشعب الأفغاني يريدون لهذه الحرب أن تنتهي. حان وقت إلقاء السلاح ووقف العنف وتبنّي السلام».

وأضاف: «السلام يتطلّب أن نجد قاعدة مشتركة في ما يتعلّق بأربعة ملفات مرتبطة ببعضها: انسحاب القوات (الأجنبية)، وضمانات في شأن مكافحة الإرهاب، والحوار والمفاوضات بين الأطراف الأفغانيين، وخفض العنف على نحو يؤدي إلى وقف شامل للنار. لن يكون هناك شيء نهائي إلى أن نتفق على الملفات الأربعة».

وعلّق الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، وكتب على «تويتر» أن على خليل زاد «أن ينسى فكرة أن نلقي أسلحتنا»، وزاد: «بدل هذه الأوهام، عليه أن يقنع (واشنطن) بوقف استخدام القوة والتسبّب بمزيد من الخسائر البشرية والمالية للإدارة المتداعية في كابول».

وطالب الولايات المتحدة بالكفّ عن تكرار استراتيجيات فاشلة، معتبراً أن من الأفضل أن يتحلّى خليل زاد بـ «الشجاعة ويسمّي الأشياء بأسمائها ويقبل بالأمر الواقع».