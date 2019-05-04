شكرا لقرائتكم مصر تتسلم غواصة حديثة من ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - الحياة | منذ 20 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 19:12

احتفلت القوات البحرية المصرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة، في إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكل الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية في العالم وبما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحري ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها .



وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية حضر مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة التي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية .

ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

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وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً .

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كافة الإتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة التهديدات التي تؤثر في الأمن القومي المصري وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة .

حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسؤولين الألمان.