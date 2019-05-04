سجال بين وزارة العدل الأميركية والديموقراطيين

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ 20 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:11

اتهم الديموقراطيون وزير العدل الأميركي وليم بار بالكذب على الكونغرس في شأن التقرير الذي أعدّه روبرت مولر، الذي تولّى التحقيق في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، مهددين بعقوبات لرفضه المشاركة في جلسة استماع في مجلس النواب. لكن وزارة العدل شكت من اتهامات «طائشة وكاذبة».



ويتهم الديموقراطيون بار بتضليل الكونغرس، بعد قوله خلال شهادة أدلى بها في نيسان (أبريل) الماضي إنه لم يعرف هل أن مولر يتفق مع توصيفه الأولي للتقرير، إذ لم يذكر رسالة تلقاها من المحقق الخاص في 27 آذار (مارس)، يشكو فيها الأخير من أن الملخص الأولي الذي أعلنه بار لا «يعكس في شكل كامل سياق عمل المكتب وطابعه وجوهره».

وطالب ديموقراطيون الوزير بالاستقالة، فيما حدد رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيرولد نادلر الأربعاء الماضي موعداً نهائياً لبار كي يسلّم الكونغرس نسخة غير منقحة من التقرير. وألغى بار مثوله أمام اللجنة، كما كان مقرراً، بعدما اختلف مع نادلر في شأن شكل الجلسة.

ومثل بار الأربعاء لأربع ساعات أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، مدافعاً عن الرئيس دونالد ترامب. وكان الوزير نشر ملخصاً لتقرير مولر، مشيراً إلى أنه يبرئ الرئيس وفريقه من شبهات بالتواطؤ مع موسكو، وإن تجنّب إعفاءه من شبهة عرقلة العدالة.

النائب دوج كولينز، أبرز عضو جمهوري في لجنة القضاء في مجلس النواب، حمّل نادلر مسؤولية المواجهة مع بار، معتبراً أن السبب الوحيد لعدم مثول الأخير للإدلاء بشهادته، هو أن نادلر قدّم مطالب في شأن صيغة الجلسة التي تحوّلت «جلسة مساءلة». وتبنّت اللجنة صيغة قوية، تشمل ساعة استجواب إضافية من محاميها، إضافة إلى أسئلة أعضاء اللجنة.

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وكان نادلر أعلن أنه سيمضي في مسألة اتهام بار بازدراء مجلس النواب، في موعد ربما يكون الإثنين المقبل. وأضاف خلال جلسة استمرت 15 دقيقة للجنة انعقدت بدل شهادة بار: «لن يكون أمامنا خيار سوى التحرّك سريعاً لاتهام وزير العدل بالازدراء، إذا ماطل أو تقاعس عن التفاوض بنية حسنة. التحدي الذي نواجهه هو أن رئيس الولايات المتحدة يسعى باستماتة إلى منع الكونغرس، الفرع الشريك على قدم المساواة في الحكم، من القيام بأي تحقيق من أي نوع، حتى في أكثر قراراته تهوراً».

وأضاف في إشارة الى ترامب: «يحاول جعل الكونغرس غير فاعل. التحدي هو أننا نجازف، إذا لم نواجهه الآن معاً، بفقد صلاحية الوقوف في مواجهة أي رئيس في المستقبل. إن نظام الحكم في الولايات المتحدة، الذي يستند إلى عدم وجود رئيس ديكتاتور، بات على المحك. عدم حضور وزير العدل بار الجلسة إنما هو خطوة أخرى في هجوم الإدارة المتزايد على الديموقراطية الأميركية وعلى حق الكونغرس».

وأغضب غياب بار عن جلسة الاستماع، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي اعتبرت أن بار «كذب على الكونغرس»، متحدثة عن «جريمة». وأضافت: «البيانات التي يصدرها رئيس الولايات المتحدة، مثل إدلائه ببيان شامل بأنه لن يحترم أي مذكرة استدعاء، إنما هي عرقلة للعدالة».

واعتبرت وزارة العدل أن اتهامات بيلوسي «بلا أساس وغير مسؤولة وطائشة وكاذب»، فيما ندّد الجمهوريون بـ «مهزلة». أما المستشار القانوني للبيت الأبيض إيميت فلاد فرأى أن تقرير مولر يتضمّن «قصوراً قانونياً هائلاً»، إذ يلغي فرضية البراءة بزعم أنه لا يستطيع أن يعفي ترامب من اتهامات لعرقلة العدالة.

إلى ذلك، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن محققاً في مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) التقى جورج بابادوبولوس، المستشار السابق في حملة ترامب، من أجل التحقق من مسألة «التواطؤ» مع روسيا.

والتقى المحقق بالمستشار في أيلول (سبتمبر) 2016، قبل شهرين من انتخاب ترامب رئيساً، وقدّم نفسه بوصفه مساعداً في مجال البحوث. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولة لم تؤدِ إلى الخروج «بأي معلومات مفيدة».