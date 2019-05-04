شكرا لقرائتكم تظاهرات في الجزائر تطالب برحيل رموز النظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز | منذ 21 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 18:40

احتشد آلاف المحتجين في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة في البلاد بعد شهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.



وأجبر بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) الماضي على التنحي بعد أسابيع من المظاهرات، لينتهي حكمه الذي استمر 20 عاماً. وواصل المتظاهرون الاحتجاجات الحاشدة كل جمعة مطالبين بالإطاحة بشخصيات أخرى من النخبة الحاكمة.

ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تجرى الانتخابات في 4 تموز (يوليو)، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

Advertisements

ولا يزال الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر، وظل يدير العملية السياسية من خلف الكواليس لعقود. ولا يزال يرقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة بعدما أعلن أنه لم يعد لائقاً للمنصب، إنه سيتم الكشف عن ملفات «ثقيلة» ضمن حملة على الفساد.

وخضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء للتحقيق في الأسابيع الأخيرة.