شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي يحض على الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 18:35

حذّر الاتحاد الأوروبي من مغبة التصعيد في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي (شمال غربي سورية) جراء تكثيف الغارات الجوية هناك، داعياً روسيا وتركيا إلى تنفيذ التزاماتهما في شأن منطقة خفض التصعيد في إدلب.



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وقال الناطق باسم الهيئة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي في بيان أمس، إن «الأطراف الضامنة لأستانة تعهدت، بموجب اتفاق سوتشي في أيلول (سبتمبر) الماضي، بالإبقاء على منطقة خفض التصعيد في إدلب». وتابع البيان: «هذا الاتفاق يجب احترامه، لأن التصعيد العسكري في إدلب يعرّض حياة أكثر من ثلاثة ملايين مدني في المنطقة للخطر، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وسيزيد من خطورة مواصلة زعزعة الاستقرار في سورية وفي المنطقة».

وأشار البيان إلى أن «الهجمات الأخيرة في إدلب استهدفت أحياء سكنية ومنازل ومستشفيات ومراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي نتج عنه سقوط مزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزل».

وذكر البيان أن «جميع الأطراف مدعوة، في المقام الأول، الى حماية سكان إدلب وضمان الوصول الآمن والدائم للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين الذين يعيشون معاناة كبيرة جداً».

وأكد الناطق باسم الهيئة الديبلوماسية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي جهود الموفد الدولي إلى سورية، الرامية إلى حل «حقيقي وشامل» للنزاع في هذا البلد، مشيراً إلى أن «العملية السياسية، المبنية على القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وبيان جنيف الذي يحترم حرية وكرامة الشعب السوري كله، وحدها كفيلة بتحقيق الحل الدائم للنزاع».