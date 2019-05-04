شكرا لقرائتكم مدبولي: نؤكد دعم مصر الكامل للبنان وعروبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 20:06

واصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جولته لبنانيا. وخلال استقباله قبل ظهر اليوم (الجمعة) في قصر بعبدا، وصف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الوضع العربي الراهن بأنه "صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى"، داعيا إلى "عمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور". وأبلغ رئيس مجلس الوزراء المصري أنه وجه "دعوات عدة إلى الدول العربية سواء في القمم التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور، ونأمل أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل".



كذلك أبلغ رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء المصري أن "لبنان الذي يواجه تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه، ينادي بضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد استتباب الأمن في غالبية المناطق السورية، لا سيما لأولئك الذين نزحوا لأسباب أمنية، إلا أنه يواجه تحريضا واستغلالا سياسيا لعدم العودة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الاسباب".

ورحب عون بـ "مشاركة المؤسسات والشركات المصرية في الاستثمار في لبنان"، مؤكدا "علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والمصري"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت قيمتها 4 بلايين دولار أميركي".

وحمل الرئيس عون، الرئيس مدبولي تحياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته "بعد الثقة المتجددة التي أولاها إياه الشعب المصري".

وكان مدبولي نقل إلى الرئيس عون "تحيات الرئيس السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان إلى شاطئ الأمان"، مؤكدا "وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة وتأكيدنا على دعم مصر الكامل لبلدنا الشقيق لبنان ولعروبته". واشار إلى أن "زيارته إلى بيروت كانت ناجحة وأن الاتفاقات بين البلدين في مجالي الاتصالات والصناعة سوف تساهم كلها في تطوير العلاقات بين البلدين".

وقال: "إن الرئيس عون تفضّل بالحديث عن أهمية العلاقات التاريخية والروابط القوية جدا بين مصر ولبنان منذ القدم كما التقارب الشديد في كل الافكار والآراء والمواقف السياسية بين البلدين. وتطرقنا بشكل عام الى نتائج الزيارة التي أقوم بها للبنان، وأطلعت فخامته على المواضيع التي تتم مناقشتها مع الجانب اللبناني وما بين الحكومتين المصرية واللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري. وإن شاء الله سيعقد مساء اليوم اجتماع للجنة العليا المشتركة وستوقع مذكرات تفاهم في مجالات عديدة وعلى رأسها الطاقة والاتصالات وتبادل الخبرات كما في موضوع القوى العاملة".

وزار المسؤول المصري والوفد المرافق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وتركز الحديث على تطوير التعاون بين البلدين، وتطرق الى التطورات الراهنة.

بري: كلنا نعلم أننا بحاجة للإصلاح

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وبعد اللقاء قال بري: "شرف كبير أن استقبل في هذا اليوم على أبواب شهر رمضان المبارك دولة رئيس مجلس الوزراء المصري. هذه الزيارة التي اصطحب معه فيها أغلبية من اعضاء مجلس الوزراء المختصين بكل المجالات والمشاريع. كلنا نعلم أننا بحاجة للإصلاح، وكم يحتاج لبنان الى استثمارات عديدة تأتي من اخواننا وأشقائنا وخصوصا من الشقيقة الكبرى مصر".

من جهته قال مدبولي: "شرف كبير لي ولزملائي الوزراء المصريين ان نكون بمعية دولة الرئيس بري، ودولته شخصية وقامة عربية عظيمة ومشهورة يعرف قيمته كل العرب وما هي اسهاماته في القضية العربية وإعلاء العروبة بصفة دائمة. وتناقشنا في الشأن العربي وفي عدد من القضايا التي تهم الدول العربية. وتطرقت المحادثات الى الجوانب المختلفة في هذه الزيارة. وأحطت دولته ببعض النقاط التي نناقشها مع دولة الرئيس الحريري، والموضوعات الاقتصادية المهمة في مجالات الكهرباء والطاقة التي نحن على أتم الاستعداد في مصر أن نقدم الدعم لشقيقنا لبنان".

أضاف: "نقلت تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولته وحرصه الشديد على تهنئته بشهر رمضان، وكذلك تعبير سيادته لدولة الرئيس عن دعم مصر الكامل للبنان وعروبته في هذه الفترة".

وحين سئل: هل هناك رسالة سياسية الى المسؤولين اللبنانيين؟ اجاب: "مصر حريصة كل الحرص على دعم الشقيق لبنان، والعلاقات التاريخية والتوافق في كل القضايا السياسية الكبرى التي تهم البلدين هي موضع إعجاب وتبادل مشترك بين الدولتين، وبالتالي هذه الزيارة هي لتأكيد دعم مصر المستمر لشقيقها لبنان والوقوف الى جانبه في كل ما يطلبه".

الحريري ومدبولي ودريان ادوا صلاة الجمعة

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أدى ونظيره المصري ظهر اليوم صلاة الجمعة في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة الى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان والسفير المصري لدى لبنان نزيه نجاري وحشد من المصلين.

والقى خطبة الجمعة القاضي الشيخ زكريا غندور الذي تحدث عن معاني شهر رمضان، شهر الصوم والعبادة ودعا الى التمسك بتعاليم الاسلام في هذا الشهر الكريم، مؤكدا ان "الاسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح"، ورحب بالرئيسين الحريري ومدبولي وبمفتي الجمهورية، مشيدا "بالدور الذي يضطلع به شيخ الازهر أحمد الطيب في الانفتاح على الآخر وجمع كلمة المسلمين".

وكان الرئيسان الحريري ومدبولي قد استقبلا من قبل ابناء منطقة الطريق الجديدة الذين احتشدوا للترحيب بهما ، كما رفعت في المنطقة الصور واللافتات المرحبة بهما.