شكرا لقرائتكم ماكرون وعبد المهدي يتعهدان بمواصلة الحرب ضد «داعش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - رويترز | منذ 21 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:31

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة، إن بلديهما تعهدا بمواصلة الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق والمنطقة.



وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن «داعش» لا يزال يمثل تهديداً قوياً في جميع أنحاء العالم على رغم تراجع قدراته، مضيفاً أن زعيمه أبو بكر البغدادي ظهر في أحدث فيديو له في «منطقة نائية».

وقال ماكرون قبل اجتماعه مع عبد المهدي في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، إن الاستقرار في الشرق الأوسط يعتمد على استقرار العراق.