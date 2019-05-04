شكرا لقرائتكم عشرات القتلى في مواجهات عرقية بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أديس أبابا - أ ف ب | منذ 22 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 18:33

قُتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي أمس، واصفاً الهجمات بأنها انتقام لأعمال عنف سابقة.



وصرح مدير الاتصالات في ولاية بنيشانغول غوموز المجاورة غيليتا هايلو لوكالة «فرانس برس»: «لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على الضحايا والناجين من هجوم الإثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات».

ولم يكشف عن العدد المحدد للقتلى، إلا أنه قال إن أكثر من 80 شخصاً أصيبوا في الهجوم على اتنية غوموز في الولاية، كما لجأ 90 إلى مدرسة محلية.

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ولم تحدد هويات المسلحين، إلا أن غيليتا قال إن الهجمات هي على ما يبدو انتقام لمقتل 21 شخصاً على الأقل في اشتباكات منفصلة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بين اتنيتي غوموز وأمهرة في ولاية بنيشانغول غوموز.

كما أضرمت النار في منازل في أعمال العنف التي قال مسؤولون محليون إنها بدأت بخلاف بين عاملين.

وتنتشر الاشتباكات الاتنية التي عادة ما تشعلها خلافات على الأراضي، في إثيوبيا التي زاد فيها ارتفاع عدد السكان الضغوط على الأراضي الزراعية والمراعي في البلد الذي يعاني من انقسامات اتنية شديدة.