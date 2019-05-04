شكرا لقرائتكم قيادي معارض يرجّح سقوط مادورو «خلال أسابيع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز | منذ 22 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 19:31

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مؤيّديه إلى التظاهر غداً السبت «بسلام» أمام القواعد العسكرية، لمطالبة الجيش بوقف دعمه الرئيس نيكولاس مادورو، الذي رجّح القيادي المعارض ليوبولدو لوبيز سقوطه «خلال أسابيع».



جاء ذلك بعد إحباط «انقلاب عسكري»، وتشديد مادورو على ضرورة «تجريد جميع الخونة من أسلحتهم».

وكتب غوايدو على «تويتر»: «السبت الرابع: تعبئة وطنية للسلام في اتجاه الوحدات العسكرية الكبرى، لتنضمّ إلى دستورنا».

وأخرج عسكريون موالون لغوايدو لوبيز من منزله، حيث أُخضِع لإقامة جبرية، ولجأ مع عائلته إلى السفارة الإسبانية في كراكاس.

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وأمر القضاء الفنزويلي باعتقال لوبيز، لكن الحكومة الإسبانية أعلنت أنها «لا تعتزم في أيّ حال تسليمه إلى السلطات الفنزويلية، أو إخراجه من مقرّ إقامة السفير».

لكن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل شدد على أن بلاده «لن تسمح بتحويل سفارتها مركزاً لنشاط سياسي، للوبيز أو لأي شخص آخر».

واعتبر لوبيز أن المحاولة الانقلابية «جزء من عملية»، وزاد: «إنها شرخ سيتحوّل شرخاً أكبر وسينتهي بكسر السدّ». وتحدث عن «بدء سقوط» النظام الفنزويلي، مؤكداً أن «لا عودة الى الوراء في هذه العملية» لأن «العسكريين أدركوا أنهم ليسوا وحيدين».

وأشار الى أنه «تحدث إلى عدد كبير من القادة والجنرالات» في منزله أثناء إخضاعه لإقامة جبرية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مرجّحاً حصول «مزيد من التحرّكات العسكرية». وتوقّع «نهاية اغتصاب (السلطة) خلال أسابيع»، وزاد: «هذه الديكتاتورية ستنتهي».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه «الشعب الفنزويلي في معركته العادلة من أجل الحرية». وطالب بوقف «قمعه الوحشي»، وتابع: «الناس جائعون. ليس لديهم طعام ولا ماء، في بلد كان من الأغنى في العالم».