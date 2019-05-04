شكرا لقرائتكم البخاري: فلسطين رسالتنا الأساس ولن نتخلى عن هذا الدور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:56

قدّم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم (الجمعة) 9250 حصة غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجرى توزيع المساعدات في احد مراكز الاونروا في بيروت، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان امنة جبريل، مدير الاونروا في بيروت محمد خالد وممثل دار الفتوى القاضي محمد هاني الجوزو.



وقال السفير البخاري: "في بدء برنامج التوزيع المخصص لإخوتنا الفلسطينيين في الجمهورية اللبنانية، تم تخصيص حوالى 9250 سلة غذائية رمضانية من خلال برامج مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، ونتمنى ان تكون هذه الاعانات البسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل، ونقول لكم كل عام وانتم بخير"، مشيرا الى ان "سفارة خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني اشرف دبور، تقدم كل البرامج المشتركة وهناك ان شاء الله العديد من البرامج القادمة".

واكد "ان المملكة تقف دائما بجانب اخوتنا الفلسطينيين، وهذه رسالتنا الأساسية، ونحن لن نتخلى عن هذا الدور ونؤكد للمجتمع الدولي ان المملكة العربية السعودية دائما سباقة في دعم اخوتها الفلسطينيين، اينما كانوا في كل دول العالم سواء في لبنان او الدول الاخرى".

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... ودبور يشكر دعم المملكة المتواصل

بدوره قال السفير دبو: "ندرك جيدا المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وحجم الضغوط التي تمارس على القيادة والشعب الفلسطيني بهدف تمرير صفقات مشبوهة لاجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وامتنا العربية ستستمر سندا قويا بجانب قضيتنا الفلسطينية وشعبنا، ولن تقبل ابدا بما لا يقبل به شعبنا الفلسطيني".

وشك ردبور "خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة الشقيقة وسعادة الأخ السفير الصديق البخاري، على دعمهم المستمر لقضيتنا وشعبنا في المجالات كافة، سواء من خلال ما يقدم من مساعدات والتي تأتي ضمن جملة من التقديمات سواء الاغاثية منها او الصحية والدعم المتواصل في المواقف السياسية التي تؤكد على الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ودعمنا في المحافل الدولية كافة".