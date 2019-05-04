شكرا لقرائتكم «صفعة» للمحافظين والعمال في الانتخابات المحلية البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 22 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 09:58

مُني حزبا المحافظين الحاكم والعمال المعارض بخسائر في الانتخابات المحلية، نتيجة إحباط الناخبين من مأزق ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



وخسر حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي مجالس محلية ومئات من المقاعد، لكن حزب العمال لم يستفد من ذلك، إذ منح الناخبون أصواتهم لأحزاب أخرى. يأتي ذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي بعد 3 أسابيع.

ومع إعلان النتائج في أكثر من 40 في المئة من المجالس، حقق حزبا الليبراليين الديموقراطيين والخضر - وكلاهما يناهض «بريكزيت» - مكاسب إلى جانب مرشحين مستقلين.

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واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن النتائج تبدو «مثل صفعة في وجه الحزبين الرئيسين»، فيما رأى النائب العمالي أوين سميث أن تخبّط حزبه في شأن «بريكزيت» بات مكشوفاً بالنسبة الى الرأي العام، وزاد: «الناخبون لا يكافئون المراوغين».

أما زعيم الليبراليين الديموقراطيين فينس كابل، فشدد على أن الناخبين «لم تعد لديهم ثقة بالمحافظين»، مستدركاً أنهم «يرفضون مكافأة العمال فيما يراوغ الحزب في شأن أهم مسألة الآن: بريكزيت».

وقد تتفاقم المشكلات التي يواجهها الحزبان الرئيسان في الانتخابات الأوروبية، إذ سيواجهان قوتين شُكِلتا حديثاً، هما «حزب بريكزيت»، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وحزب «التغيير البريطاني» الوسطي والمؤيّد للاتحاد الأوروبي. ولم يخض الحزبان الانتخابات المحلية، إذ منعهما موعدها من إيجاد آلاف المرشحين.

وقال النائب المحافظ برنارد جينكن: «إذا لم يصلح الحزب المحافظ أساليبه سريعاً، فسينتهي».