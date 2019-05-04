شكرا لقرائتكم لاجئون فلسطينيون يشكرون السعودية على المساعدات الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 23 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 18:29

أعرب اللاجؤون الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، عن شكرهم للمملكة العربية السعودية، ممثلة في بمركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، للمساعدات التي قدمها المركز للأسر الفلسطينية قبل حلول شهر رمضان المبارك.



ووزع المركز السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الفلسطينيبن في جبل لبنان استفادة منها ألف عائلة، وهي من ضمن أكثر من 9 آلاف سلة مخصصة للاجئين الفلسطينيين سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك.

وتوجه اللاجؤون بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وللشعب السعودي الكريم للاهتمام الذي توليه المملكة باللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أنها تعد تعبيراً صادقاً على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.