شكرا لقرائتكم السعودية تعيد تأهيل 27 طفلاً جندتهم الميليشيات الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مأرب - «الحياة» | منذ 23 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 21:26

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس)، بمدينة مأرب الدورة الثانية من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في الصراع المسلح، حيث جرى تكريم 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً خضعوا لإعادة تأهيل نفسي واجتماعي لـ 45 يوما.



واستعرض الأطفال المحتفى بهم عملية تأهيلهم النفسي والاجتماعي ومدى استفادتهم منها والرعاية والاهتمام الذي يجدونه من أجل عودتهم إلى حياتهم الطفولية.

وأكد الأطفال أن المدرسة مكانهم الطبيعي لا جبهات القتال، وهي ما عكسته فقرات الحفل التي تنوعت ما بين الغنائية والمسرحية، إضافة إلى عرض لأنشطة الدورة التأهيلية التي شملت التأهيل الاجتماعي والنفسي والتعليم، إضافة إلى الرحلات الترويحية وزيارة المعالم الأثرية.

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في شأن أخر، وزع المركز اليوم (الجمعة)، 400 سلة غذائية، تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام، على أسر الشهداء في مديريات دار سعد وخور مكسر والشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن، يستفيد منها 2.400 فرد.

ووزع المركز 850 سلة غذائية، تزن 62 طنًا و900 كيلو غرام، في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، يستفيد منها 5100 فرد.

وفي محافظة لحج، دشن مركز الملك سلمان مشروعاً لتحسين سبل العيش في مدينة الحوطة.

وسلّم محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي أدوات المهنة لـ100 معيلة من المشاركات في الدورات التدريبية التي نظمها المشروع خلال 45 يوماً في مجالات: الكوافير، صناعة المعجنات، الخياطة والتفصيل، صناعة البخور والعطور، صيانة الجوالات، والإسعافات الأولية، إضافة إلى دورة في إدارة المشاريع الريادية.