شكرا لقرائتكم ربع كيلوغرام... حصة الكوري الشمالي من الغذاء يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف، سيول، كوالالمبور – رويترز، أ ف ب | منذ 23 ساعة في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 18:27

أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قلّصت إلى 300 غرام يومياً، حصص الغذاء التي توزّعها على مواطنيها، وهذا أدنى مستوى بالنسبة الى هذه الفترة من العام، وسط توقعات بمزيد من الخفض، بعد أقل إنتاج زراعي منذ 10 سنين.



وقال ناطق باسم «البرنامج العالمي للغذاء» التابع للمنظمة الدولية: «التقويم الجديد للأمن الغذائي في كوريا الشعبية خلص إلى أن 10.1 مليون شخص يعانون نقصاً شديداً في الأمن الغذائي، نتيجة أسوأ موسم حصاد منذ 10 سنين وموجات جفاف وحرّ وفيضانات. ويعني ذلك أن ليس لديهم ما يكفي من الغذاء حتى موسم الحصاد المقبل».

وأضاف أن الإنتاج الزراعي بلغ 4.9 مليون طن، وهو الأدنى منذ موسم 2008-2009، وأدى ذلك إلى نقص غذائي يبلغ 1.36 مليون طن.

الى ذلك، اشترطت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا لتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغيانغ، أن «تطمئننا الى أنها على طريق نزع كامل للسلاح النووي».

ولفتت الى أن العقوبات المفروضة فرضها مجلس الأمن، لا الولايات المتحدة وحدها. وتابعت: «لذلك يجب أن يكون هناك تحرّك واضح وملموس وموضوعي في هذا الاتجاه، كي يفعل المجتمع الدولي أي شيء في شأن العقوبات».

Advertisements

جاء ذلك بعدما قالت تشوي سون هوي، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي: «قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لا يزال سارياً، وسنطبّقه عندما يحين الوقت». واستدركت أن «ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا راجعت الولايات المتحدة حساباتها وأعادت صوغها».

وأشارت كانغ الى أن سيول تبذل جهدها لتأمين إطلاق 7 كوريين شماليين فرّوا من بلدهم وتحتجزهم الصين، وتعتبر منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أنهم يواجهون خطر إعادتهم قسراً إلى الدولة الستالينية.

على صعيد آخر، أطلقت ماليزيا الفيتنامية دوان ثي هونغ، المحتجزة بتهمة التورط بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2017، بعدما أسقطت عنها تهمة القتل ودانتها بالتسبّب بجروح بواسطة سلاح خطر.

وكانت السلطات الماليزية أطلقت في آذار (مارس) الماضي المتهمة الثانية في هذا الملف، وهي الإندونيسية ستي عائشة، بعدما أسقطت النيابة العامة تهمة القتل التي اعتُقلت على أساسها.

وتوفي كيم جونغ نام بعد إصابته بغاز «في إكس» السامّ للأعصاب، في مطار كوالالمبور الدولي. وأسِف المحامي تي بو تيك للامتناع عن «تقديم القتلة إلى القضاء»، علماً أن الضحية كان معارضاً لحكم أخيه غير الشقيق.