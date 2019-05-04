مصادرة 5,7 ملايين حبة كبتاغون في دبي

اسماء السيد - دبي: أعلنت السلطات الاماراتية السبت ضبط 5,7 ملايين حبة كبتاغون في مركز للجمارك في دبي، لتصل كمية ما تم ضبطه من هذه الحبوب المخدّرة منذ بداية 2019 في الدولة الخليجية إلى 10,7 مليون حبة، مقارنة بنحو 10 ملايين تمت مصادرتها خلال 2018.

وكانت السلطات أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي مصادرة 5 ملايين حبة كبتاغون أخرى، تزن نحو نصف طن، في مركز جمارك جبل علي وتيكوم في دبي، بعد عملية رصد لشحنة قادمة من دولة مجاورة.

وبحسب بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الرسمية السبت، تمّت عملية الضبط الجديدة بعد رصد تحركات حاوية تجارية تحمل شحنة للمواد الغذائية، منذ خروجها من محطة الحاويات، وحتى وصولها الى منصة التفتيش، في المركز الجمركي ذاته في الامارة الثرية.

ولم يحدّد البيان تاريخ العملية.

وأوضح ان أجهزة المسح بالأشعة أشارت إلى "وجود اختلاف في مستوى الكثافة بالمواد الموجودة في منتصف الحاوية، ما يرجح إمكانية احتوائها على مواد مخبّأة تختلف كثافتها عن كثافة المادة المفصح عنها".

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وبعد فتح الحاوية وتفريغ البضائع منها بالكامل، تبيّن أن بعض الأكياس تحتوي على العدس الأحمر. وعند فحصها بواسطة أجهزة مسح الطرود بالأشعة "تم العثور على الحبوب المخدرة في أكياس بلاستيكية صغيرة".

وقال أحمد محبوب مصبح مدير عام دائرة جمارك دبي إن "ضبطية الكبتاغون الجديدة تظهر مدى استعداد مراكزنا الجمركية لإنجاز مهماتها في حماية الوطن من مخاطر واضرار المواد المخدرة"، مشيرا إلى "استخدام جمارك دبي أحدث الأجهزة للكشف عن محاولات التهريب المختلفة".

وفي 2018، ضبطت السلطات الاماراتية حوالى 10 ملايين حبة كبتاغون في أكثر من عملية، خلال محاولة تهريبها عبر عدة مراكز جمركية.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.