دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تصميم ومواصفات هاتفي Honor 20 Pro وHonor 20 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر Honor القادم في 21 من مايو، حيث تستعد الشركة للإعلان عن إصدار جديد من هواتفها الذكية وهو هاتف Honor 20 Pro الذي رصد في الكثير من التسريبات حتى الآن.

شاشة Honor 20 Pro

تشير التوقعات إلى خطط Honor للإعلان عن هاتف Honor 20 Pro في 21 من مايو، حيث يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة، كما يأتي هذا الإصدار بالتقنية ذاتها التي قدمت من هواوي في شاشة هاتف Honor View 20.

كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً حول الشاشة، والتي تأتي بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الشاشة، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم فتحة SIM في الجزء العلوي من تصميم الهاتف،

ويدعم تصميم ثقب الشاشة عرض مميز للاعبين، حيث رصدت في التسريبات بالفعل أيقونة لعبة Fortnite، كما تشير التوقعات إلى أن اللعبة ستأتي مثبتة مسبقاً على الهاتف، حيث قدمت في السابق أيضاً لمستخدمي هاتف View 20.

وفي تسريبات أخرى رصدت هاتف Honor 20 Pro مع أيقونة تطبيق Amazon Alexa، لذا من المتوقع أن تغير Honor مساعد جوجل الإفتراضي في هذا الإصدار لتعتمد على مساعد Alexa.

تصميم الجهة الخلفية لهاتف Honor 20 Pro

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كشفت تسريبات مصورة عن تصميم هاتفي Honor 20 وHonor 20 Pro في الجهة الخلفية، حيث يأتي الأخير بتصميم يحاكي P30 Pro مع كاميرة مميزة بإعدادات ثلاثية في الجزء الأيسر إلى الأعلى، كما كشفت التسريبات عن ثلاثة من الألوان المرتقبة للهاتف هم الأسود، الابيض إلى جانب الأزرق.

مواصفات HONOR 20

أشارت التسريبات إلى أن شركة هواوي تقدم Honor 20 Pro مع نظام تكبير periscope الذي جاء في هاتف Huawei P30 Pro، أي تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 10 مرات، كما يأتي الهاتف بمستشعر ToF، أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Honor 20 Pro إعدادات ثلاثية في الكاميرة، بينما يأتي هاتف Honor 20 دون مستشعر ToF.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Honor 20 يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي 20 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً أشير في تسريبات أخرى إلى أن هاتف Honor 20 يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

هاتف Honor 20 يأتي وفقاً للتسريبات بشاشة 6.1 إنش، مع ميزة مستشعر البصمة مدمجة للمرة الأولى في علامة Honor التجارية، كما يتوفر الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تتراوح بين 128 و256 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 980 مع بطارية 3650 mAh.

المصدر

هذا الموضوع تصميم ومواصفات هاتفي Honor 20 Pro وHonor 20 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.