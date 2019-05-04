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وأضاف كباشي أن العسكريين كلفوا لجنة قانونية تابعة لهم بمراجعة كافة بنود الوثيقة المقدمة، لذلك من المتوقع موافقة المجلس العسكري، بشكل رسمي، اليوم، وعقد جلسة جديدة بين الطرفين؛ لتجاوز النقاط الخلافية الأخرى.
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واستبعد عضو "القوى المدنية السودانية"، الدكتور محمد كباشي، رفض المجلس العسكري للمقترحات الأخيرة الخاصة بطريقة الحكم في الفترة الانتقالية، موضحًا أن خيارات الحرية والتغيير مفتوحة حال رفض المجلس لمخرجات لجنة الوساطة، في ظل توافر الكثير من الأدوات السلمية غير المستخدمة من قبل الحراك حتى الأن — وفق تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر معارض سوداني لـ"سبوتنيك": المجلس العسكري سيقبل رسميا مقترحات لجنة الوساطة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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