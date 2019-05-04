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معارض سوداني لـ"سبوتنيك": المجلس العسكري سيقبل رسميا مقترحات لجنة الوساطة اليوم

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وأضاف كباشي أن العسكريين كلفوا لجنة قانونية تابعة لهم بمراجعة كافة بنود الوثيقة المقدمة، لذلك من المتوقع موافقة المجلس العسكري، بشكل رسمي، اليوم، وعقد جلسة جديدة بين الطرفين؛ لتجاوز النقاط الخلافية الأخرى.

© REUTERS / STRINGER

وعن طبيعة عمل مجلس الدفاع، بجانب نظيره السيادي، اعتبر كباشي في حواره مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن مقترح مجلس الدفاع والأمن القومي موجود ومنفذ في عدد كبير من البلدان؛ لتحقيق توازن مقبول بين المكونين، المدني والعسكري، خاصة في ظل الظروف الحرجة المحيطة بالسودان، فالمنطقة الجغرافية تعد رخوة، وتعاني من الصراعات مقارنة بغيرها، فضلًأ عن اعتماد النظام السابق برئاسة البشير على تشكيل المليشيات وتخزين السلاح، مما يتطلب وجود جهة تخصصية تستطيع التعامل مع هذه الملفات، بالمشاركة مع الوزارات السيادية المدنية.

واستبعد عضو "القوى المدنية السودانية"، الدكتور محمد كباشي، رفض المجلس العسكري للمقترحات الأخيرة الخاصة بطريقة الحكم في الفترة الانتقالية، موضحًا أن خيارات الحرية والتغيير مفتوحة حال رفض المجلس لمخرجات لجنة الوساطة، في ظل توافر الكثير من الأدوات السلمية غير المستخدمة من قبل الحراك حتى الأن — وفق تعبيره.

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