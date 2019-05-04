كاميرات تظهر منفذ الاعتداء الإرهابي في الموصل العراقية (صور + فيديو)

وأطلعت "سبوتنيك" على التسجيل المصور، والصور التي تناقلها الناشطون وصفحات مختصة بشأن محافظة نينوى، ومركزها الموصل، تظهر مراهقا يرتدي تيشيرت أحمر، وقبعة رياضية عليها شعار رجل مسلح، يقوم بركن الدراجة التي تبين أنها مفخخة وانفجرت في منطقة المجموعة الثقافية، في الجانب الأيسر من الموصل، مركز نينوى، ظهر اليوم.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن جهاز الأمن الوطني خصص مكافئة مالية قدرها 10 مليون دينار عراقي، لكل شخص يدلي عن مكان تواجد الإرهابي الذي ركن الدراجة.

وعلمنا من مصدر أمني، أن الانفجار، أسفر عن إصابة مدني واحد، بجروح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث.

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وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.