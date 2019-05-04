إسرائيل تمنع الصيادين الفلسطينيين من الإبحار قبالة سواحل غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بمنع الصيادين من الإبحار قبالة سواحل القطاع.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، للأناضول: "تم إبلاغنا بإغلاق البحر أمام الصيادين ومنع الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، حتى إشعار آخر".

وبدأت صباح السبت، موجة تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، إذ قصفت مقاتلات ومدفعية إسرائيلية عدة أهداف في غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.