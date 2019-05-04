غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بمنع الصيادين من الإبحار قبالة سواحل القطاع.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، للأناضول: "تم إبلاغنا بإغلاق البحر أمام الصيادين ومنع الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، حتى إشعار آخر".
وبدأت صباح السبت، موجة تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، إذ قصفت مقاتلات ومدفعية إسرائيلية عدة أهداف في غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تمنع الصيادين الفلسطينيين من الإبحار قبالة سواحل غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.