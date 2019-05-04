القاهرة/ الخليج 365
قضت أعلي محكمة طعون مصرية، السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي البارز، حازم صلاح أبو إسماعيل، على حكم حبسه 5 سنوات إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة (شرق القاهرة)، وفق مصدرين.
وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن "محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) أيدت عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر ادانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر (كانون أول) 2012 (إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، ورفضت الطعون المقدمة".
ويعتبر حكم اليوم، نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة آخري وفق القانون المصري.
وفي يناير/ كانون ثان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدانة أبو إسماعيل، و5 آخرين (حضوريا) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي، خالد حربي، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابيا) بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لـ"أبو إسماعيل" بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر، للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص.
وفي 20 فبراير/شباط 2016 تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
ويعتبر الحكم هو الثالث النهائي البات بحق أبو إسماعيل، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/ نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر/ كانون أول 2014)، وفق مصدر قانوني.
وأبو إسماعيل، داعية سلفي، من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب الإطاحة بـ"مرسي" في 3 يوليو/ تموز 2013.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. تأييد حكم نهائي بسجن السلفي البارز حازم أبو إسماعيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.