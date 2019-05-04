السودان.. نفي رسمي لأنباء حول التحقيق مع قضاة دعموا المعتصمين

الخرطوم/الخليج 365
نفت السلطة القضائية بالسودان، السبت، أنباء تحدثت عن التحقيق مع 70 قاضيا، بسبب مشاركتهم في موكب داعم لمطالب المعتصمين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية قوله "إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات".
والخميس قبل الماضي سير القضاة موكبا من أمام المحكمة الدستورية وسط الخرطوم إلى مقر الاعتصام أمام الجيش السوداني، دعما لمطالب تسليم السلطة للمدنيين.
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت السبت الماضي أن رئيس القضاء أصدر قرارا بالتحقيق مع 70 قاضيا شاركوا في موكب جماهيري.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
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