هيئة الأمر بالمعروف بعسير تختتم الخطة الميدانية بفترة الاختبارات

أميرة الشهري

اختتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خطته التنفيذية للدوريات الميدانية المتواجدة عند المنشئات والمجمعات التعليمية خلال موسم الاختبارات النهائية للعام الدراسي1439/ 1440 حيث نُفّذ عدد(856) دورية ميدانية، في أكثر من (50) هيئة ومركز على مستوى المنطقة .

من جانبه قال فضيلة مدير عام فرع منطقة عسير الشيخ جابر الشهري نحمدالله تعالى على ما منّ به علينا من نِعَم كثيرة أجلّها نعمة الأمن والإيمان، ونحمده على مايسّر لأبنائنا وبناتنا من إتمام اختباراتهم التي جاءت بعد عامٍ من الجد والمثابرة وكسْب العلم والمعرفة في ظل بيئة تعليمية آمنة مطمئنة.

وأضاف إنّ فرعَ المنطقة ليقوم بمهامه المنوطة به بالتعاضد مع القطاعات الحكومية والأمنية ذات العلاقة؛ للمساهمة في ضبط السلوكيات التي قد تصدر بجوار تلك المنشآت، لاسيما وأن هذا الجيل هو عدة المستقبل وعتاده، وبهم يرتقي الوطن، ويُعدُّ الحفاظ عليهم من فِخاخ المتربصين من أَوْلى أولوياتنا التي نستمدها من ولاة أمر نا -أيدهم الله- الذين يولون فئة الشباب بالغ العناية والرعاية والاهتمام.