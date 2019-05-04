طائرة فرط صوتية بدون جنيحات.. لأول مرة في التاريخ

صحيفة الخليج الالكترونية

لأول مرة في تاريخ الطيران نجحت بريطانيا في اختبار طائرة بلا طيار فرط صوتية، بدون جنيحات.

وذكرت صحيفة “Aerospace Testing International”، أن الطائرة أُطلق عليها اسم “ماغما”، مشيرة إلى أن فريقا من العلماء في جامعة “مانشيستر” هو من قام بتصنيعها، باستخدام أجزاء من مادة التيتانيوم، وهي مادة خفيفة الوزن وفي الوقت نفسه قوية، وتم إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد تابعة لشركة “BAE Systems PLC” البريطانية.

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وبحسب ممثلين عن الشركة فإن الطائرة يمكنها المناورة بمساعدة تدفق الهواء، الذي تسببه السرعة فرط الصوتية عبر الفتحات الموجودة على الأجنحة.

وقال ممثلون عن الشركة إن هذه التكنولوجيا أكثر بساطة ويمكن الوثوق فيها بشكل أكبر، كذلك تتطلب تكاليف مالية أقل مقارنة بالطائرات المماثلة العادية.

بالإضافة إلى ذلك وبفضل وجود عدد أقل من الفجوات والحواف، تصبح الطائرة غير مرئية للرادار.