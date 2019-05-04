باكستان.. الأمن يقضي على 3 إرهابيين قرب الحدود مع #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، مقتل ثلاثة مسلحين آخرين من العناصر الإرهابية خلال عملية التمشيط التي تنفيذها منذ أيام في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم عن مصادر أمنية أن العملية تنفذها وحدة من القوات شبه العسكرية ضد معاقل التنظيمات المسلحة المتورطة وراء الأعمال الإرهابية في إقليم بلوشستان.

وأوضحت أن وحدة القوات شبه العسكرية داهمت معقلاً آخراً للمسلحين في منطقة “تُربت” القريبة من الحدود مع إيران، وقضت على ثلاثة إرهابيين وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.

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وجاء هذا التطور بعد يومين من إعلان السلطات الباكستانية عن القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال العملية الجارية في إقليم بلوشستان.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذه العملية تم إطلاقها بعد الهجوم الذي نفذته منظمة “راجي آجوي سانغار” ـ التي تتخذ من إيران مقراً لها ـ في إقليم بلوشستان والذي أدى إلى مقتل 14 جندياً باكستانياً.

وكانت باكستان قد قدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى إيران لعدم اتخاذها أي إجراء ضد التنظيمات الإرهابية التي تتواجد على أراضيها وتمارس الأعمال الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني.