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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد برنامج «حساب المواطن» أنه في حال حذف المستفيد حسابه، فإنه لن يتم صرف مبلغ الدعم.
وأضاف «حساب المواطن» ردا على تساؤل أحد المغردين عبر «تويتر»، أنه يمكن للمستفيد أن يسجل مرة أخرى في البرنامج بعد مرور 60 يوماً من تاريخ حذف الحساب من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.
وجاء تساؤل المغرد بعد حذف حسابه في برنامج «حساب المواطن» ووصول رسالة من البرنامج تفيد بالتحقق من صحة الحساب البنكي الخاص به وربطه بطلبه في البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر #حساب_المواطن يوضح.. متى يستطيع المستفيد التسجيل بعد حذف حسابه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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