اعتصام في #مخيم_الرشيدية للاجئين الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

الخليج - واس

اعتصم لاجئون فلسطينيون اليوم ، في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية ، تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات استنكرت المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين ، واعتبر أن الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى خرقا فاضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية .

ووزعت منظمات حقوقية فلسطينية خلال الاعتصام بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والتعامل معهم استنادا للقوانين والمعايير الدولية .

وأكد البيان أن حماية الأسرى الفلسطينيين هي مسؤولية دولية ، مشددا قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة ، تشكل أرضية دائمة لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.