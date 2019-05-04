أستراليا: غدًا المكمّل لشهر# شعبان والاثنين غرة #رمضان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غد الأحد هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان الموافق 6 مايو من عام 2019.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الأحد.
ويهتمّ المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقًا، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.
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