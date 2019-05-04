الإطاحة بأربعيني بحوزته 1100 حبة مخدرة وحشيش في #الأفلاج

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكّن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، أمس، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من ألف حبة مخدرة وقطعة حشيش.
وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش” أمس الجمعة، مركبة صغيرة يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره، قادمة باتجاه الجنوب، وبعد استيقافها وإخضاعها للتفتيش عُثِر بداخلها على 1100 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
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