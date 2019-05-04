لجان التَّرائي تبدأ متابعة هلال #رمضان اليوم استجابةً لـ #المحكمة_العليا

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ لجان الترائي بمناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت، وإن لم يُرَ تُعاود اللجان متابعته مساء غدٍ الأحد؛ استجابةً لما دعت له المحكمة العليا في السعودية إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء في بيان المحكمة: أنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد”.

وقالت المحكمة العليا: إنها ترجو ممّن يرى الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية، فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إمّا يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.