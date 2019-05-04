استشهاد فلسطيني جراء إصابته بشظايا صاروخ إسرائيلي شمال قطاع #غزة

الخليج - واس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم ، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار على مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، باستشهاد الشاب عماد محمد نصير وإصابة أربعة آخرين، في استهداف من قبل طائرة إسرائيلية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.