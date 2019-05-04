أمر_ملكي بالعفو عن محكومي قضايا الحقّ العام بمناسبة #شهر_رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو. وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد.

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