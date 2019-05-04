تعاون أمانة عسير والجمعيات لدعم الأسر المنتجه

ابها

بناء على توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قامت أمانه المنطقة بحملة على الباعه المتجولين المخالفين لانظمة ممارسة الانشطة التجارية في الحدائق العامه والساحات البلدية وذلك نظراً لما احدثته من تشوه بصري وانتهاك لحقوق مرتاديها.

هذا وقد نتج عن هذه الحملة رصد عدد كبير من الاجانب يمارسون البيع بهذه المواقع بطريقه غير نظاميه وحالات اخرى متسترة على مخالفي انظمة العمل والعمال وبذلك يتعدون على فرص الاسر المحتاجه المنتجه ويحرمها من حقها في الترزق بشكل كريم وآمن ومستقر.

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وتهدف الامانه من هذه الحمله الى إعادة ترتيب هذه المواقع وتنظيمها واعطاء مرتاديها الحق الكامل في التنزه والاستفادة منها بكل مقوماتها.

وانطلاقا من دور الامانه في تعزيز علاقتها مع المجتمع ومراعاة احتياجاته قامت أمانة عسير بالاتفاق مع جمعية البر الخيرية وجمعية الجنوب الخيرية لتخصيص أماكن تحت إدارتها و مسؤوليتها و تحديد أهلية الاسر المحتاجه للعمل في هذه المواقع وفق نموذج يحتوي على بيانات مقدم الطلب لدراسته والتحقق من أهليته.

وقد خصصت الامانه موقعين لنشاط الأسر المحتاجه المنتجه احدها في ساحات مشهد العيدين والاخر ممشى الضباب ستعمل على تسليمها للجمعيتين. وستقوم الامانه بتهيئتها بالسفلته والرصف والاناره ومصادر التيار الكهربائي وفق اشتراطات السلامه ايضا توفير مصادر للمياه واعمال النظافه والحراسات الامنيه. ليكون مكان مهيئ ومناسب لتمارس هذه الشريحه المهمه في مجتمعنا نشاطها التجاري بيسر وبسهوله وأمان، وضمن الاطر النظامية وتحت معايير الاشتراطات الصحيه التي تضمن سلامة الاطعمه المقدمه للمواطنين. وتسعى الامانه الى إعطاء الفرصه المناسبه لمستحقيها من الاسر المحتاجه المنتجه ومساعدتها على الانخراط في سوق العمل لتستطيع اعانة نفسها وتأمين مقومات الحياه الكريمه لافرادها ويتحقق لها بذلك مصدر دخل دائم ويضع حد لتجاوز الاخرين على الفرص المهيئة لها.

فيما سيتم العمل بهذه المنهجية في كافة بلديات المنطقة.

الجدير بالذكر فإن كافة البلديات التابعة لأمانة منطقة عسير ستتخذ الاجراءات ذاتها .