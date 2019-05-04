شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تغيير المهنة في حساب المواطن إلى «بدون وظيفة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت خدمة العملاء بحساب المواطن على موقع تويتر، أنه في حال أراد العميل تغيير المهنة إلى “بلا عمل” عليه الدخول إلى البوابة الإلكترونية والدخول على حسابه وتحديث البيانات من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) وتعديل الحالة الوظيفية إلى ( لا توجد وظيفة ).

وتابعت: ثم عليه بعد ذلك حذف الدخل ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، وذلك رداً على سؤال ورد الحساب من أحد العملاء.