شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تغيير المهنة في حساب المواطن إلى «بدون وظيفة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت خدمة العملاء بحساب المواطن على موقع تويتر، أنه في حال أراد العميل تغيير المهنة إلى “بلا عمل” عليه الدخول إلى البوابة الإلكترونية والدخول على حسابه وتحديث البيانات من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) وتعديل الحالة الوظيفية إلى ( لا توجد وظيفة ).
وتابعت: ثم عليه بعد ذلك حذف الدخل ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، وذلك رداً على سؤال ورد الحساب من أحد العملاء.
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