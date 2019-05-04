انت الان تتابع صحف الإمارات: تفنيد ادعاءات قطر بشأن التمييز العنصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت تظاهر عشرات آلاف الجزائريين يوم الجمعة الـ11 على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض تطورات الأوضاع في السودان كما تناولت استمرار التظاهرات في الجزائر كما طالعتنا على العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "الانتقالي السوداني يتمسك بأغلبية عسكرية في "السيادي"، ذكرت صحيفة "البيان" أن المجلس العسكري الانتقالي تمسك بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي المقترح لإدارة الفترة الانتقالية في السودان. وأكد عضو المجلس اللواء صلاح عبد الخالق، على أن المجلس العسكري لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشدداً على أن ذلك خط أحمر.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم، ولن ترفع قبل تحقيق المطالب، فيما قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" محجوب محمد صالح، إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة. وقال أمجد فريد، القيادي من

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت أن الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم، ولن ترفع قبل تحقيق المطالب، فيما قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" محجوب محمد صالح، إن المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة.

وقال أمجد فريد، القيادي من قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس الجمعة، إن المجلس العسكري لم يعلن موقفه النهائي بعد من تشكيل المجلس السيادي في السودان.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن المجلس العسكري الانتقالي رحب بالوثيقة المقترحة من قبل قوى "الحرية والتغيير"، مؤكداً أنه يعكف على دراستها والرد عليها في غضون 72 ساعة.

وبالانتقال إلى الجزائر، تناولت "الخليج" تظاهر عشرات آلاف الجزائريين في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي، وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي، خلال شهر الصوم، للمطالبة بإسقاط ما تبقى من رموز النظام، وظهرت للمرة الأولى شعارات وهتافات رددها المتظاهرون تطالب رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بالرحيل، مؤكدين رفضهم للحكم العسكري، كما طالب المتظاهرون بمحاكمات علنية للمتهمين بالفساد ومن تم استدعاؤهم للقضاء.

وأشارت "الإمارات اليوم" إلى رفض آلاف المشاركين في مسيرة الحراك الشعبي ما وصفوه بالمهزلة التي تطبع المشهد السياسي، متمسكين بضرورة رحيل كل رموز النظام، الذي مازال متمسكاً بالسلطة ويدير شؤون البلاد ويحضر لانتخابات رئاسية، حيث دعوا إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

وغصت الساحة أمام مبنى البريد الكبير، نقطة التجمع الرئيسة، بالوجوه مثل كل جمعة وامتد الموكب على كيلومترات عدة على طول شارع رئيس متفرع منها، في حين استمرت حركة تدفق المتظاهرين باتجاه وسط العاصمة من أحياء أخرى.

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وتحت عنوان "الإمارات: الشكوى القطرية لصرف الانتباه عن دعم الإرهاب"، ذكرت "البيان" أن الإمارات فندت في بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقاً لادعاء قطر - "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأفادت "الخليج" أن الإمارات قدمت في استعراضها أمام اللجنة بالحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.

وأوضحت دولة الامارات، في كلمتها، الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وحول الأوضاع في فلسطين ، كشفت "الخليج" عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة. وارتقى اثنان من الشهداء وأصيب اثنان آخران في استهداف جوي لموقع للفصائل الفلسطينية شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيدين هما: عبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاماً) من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عاماً) من المغازي.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية، ثلاث قذائف مدفعية صوب أرض زراعية قريبة من مخيم العودة شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وجاء العدوان بعد دقائق من إعلان جيش الاحتلال إصابة جندي ومجندة برصاص قناص فلسطيني في منطقة قريبة.

وفي اليمن ، أشارت "البيان" إلى تكبد الحوثي عشرات القتلى شمالي الضالع، حيث أحبطت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف العربي، هجوماً حوثياً في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، أسفر عن مقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر العشرات.

وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً مكثفاً استهدف منطقتي حمر وشخب، وأن المقاومة والجيش والحزام الأمني وضعوا الميليشيا بين فكي كماشة. وقامت قوات اللواء الأول صاعقة بعمليات تمشيط وتغطية نارية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

فيما أوضحت "الخليج" تحت عنوان "أنفاق وقنابل الحوثي تدمر مطار الحديدة"، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن نشاط تنظيم "القاعدة" والخطر الإيراني في اليمن هما من الأسباب الموجبة لاستمرار تقديم الدعم العسكري لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال بومبيو: "لو كانت هذه حربًا أهلية بسيطة في اليمن، فسيكون من الصعب تبرير تورط الولايات المتحدة فيها، لكن للأسف، لم يكن الأمر كذلك. فتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينشط في تلك البقعة، وهو يمتلك قدرات أكثر تطوراً يتم توظيفها في تنفيذ العمليات الخارجية".



وتحت عنوان "واشنطن تكثف تحركاتها وتهدد بعقوبات على "نووي" إيران"، ذكرت "الاتحاد" أن الولايات المتحدة، أعلنت الجمعة، أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنها مددت إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الإعفاءات.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في تخصيب اليورانيوم لمبادلته باليورانيوم الطبيعي.