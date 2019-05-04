مسيرة الماريجوانا العالمية.. الآلاف يتظاهرون في التشيك لتقنين مخدر القنب

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في العاصمة التشيكية براغ للمطالبة بتقنين نبات القنب المخدر.

وجاب المتظاهرون منطقة وسط المدينة تحت شعار “بدون عنف، لكن بصوت عال”. ومن المقرر تنظيم حفلات موسيقية وورش عمل وندوات لمناقشة هذا المطلب.

وتأتي هذه المظاهرة في إطار ما يعرف باسم “مسيرة الماريجوانا العالمية”، التي يتم تنظيمها سنويا منذ عام .1999

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تُجدر الإشارة إلى أنه من المحظور في جمهورية التشيك، على نحو مبدئي، زراعة وحيازة القنب والإتجار فيه، إلا أن حيازة كميات قليلة منه للاستهلاك الشخصي يتم تصنيفه في المعتاد على أنه جنحة.

ويُسمح في التشيك باستخدام القنب لأغراض علاجية وفقا لإرشادات الطبيب، منذ عام .2015

وبحسب دراسة، استخدم نحو 25% من سكان البلاد، في الفئة العمرية 15 إلى 64 عاما، القنب مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ويُقدر عدد مدمني القنب في التشيك بنحو 120 ألف مدمن.