- 1/2
- 2/2
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات صريحة لجنوده الذين يعملون بالقرب من حدود قطاع غزة، اليوم السبت، ليحذرهم فيها من تعرضهم لعمليات خطف في ظل التصعيد الأمني.
© REUTERS / AMIR COHEN
وجاء تأكيد الموقع الإلكتروني العبري على خلفية إطلاق ما يزيد عن 100 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.
وأضافت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في قطاع غزة، بدعوى إطلاق الفلسطينيين من داخل القطاع عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع عبري: إسرائيل تخشى مفاجأة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.