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موقع عبري: إسرائيل تخشى مفاجأة في غزة

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وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات صريحة لجنوده الذين يعملون بالقرب من حدود قطاع غزة، اليوم السبت، ليحذرهم فيها من تعرضهم لعمليات خطف في ظل التصعيد الأمني.

© REUTERS / AMIR COHEN

وأكد الموقع الإخباري العبري أن الجيش حذر جنوده من عمليات قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، قد تطلق تجاههم بطول الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، بل وطلب منهم عدم الاقتراب من السياج الأمني.

وجاء تأكيد الموقع الإلكتروني العبري على خلفية إطلاق ما يزيد عن 100 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.

وأضافت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في قطاع غزة، بدعوى إطلاق الفلسطينيين من داخل القطاع عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة.

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