شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة طفلتين في سقوط جدار بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في العقيق بمنطقة الباحة حادث سقوط جدار تحت الإنشاء ، نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وإصابة طفلتين بإصابات متوسطة. أوضح ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث بيّن مع الصور مباشرة فرق الدفاع المدني وإنقاذهم للطفلين وانتشال جثة الطفلة.

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