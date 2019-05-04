انت الان تتابع «فرانس برس» تكشف حقيقة صور «اعتقال وحلاقة» البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، حقيقة صور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير على مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعم ناشروها أنه تم التقاطها له في السجن، بينما يتم حلاقة شعره من قبل نزلاء آخرين. وأكدت الوكالة أن الصورة المنتشرة -لا سيما على مواقع إخبارية إفريقية- مفبركة، بحيث تم لصق رأس البشير على جسم الرئيس السابق لكوت ديفوار "لوران جباجبو"، كما أوضحت أن الصورة التي يظهر فيها البشير يحلق شعره "حقيقية"، لكنها قديمة تعود لأدائه فريضة الحج في مكة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حسابات لأشخاص ومجموعات وصفحات نيجيرية وزامبية وكينية على "فيسبوك" نشرت الصورتين بتعليقات مضللة. وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما، فيما تم إيداعه السجن في وقت لاحق. وأمس الجمعة، أمر النائب العام السوداني ببدء