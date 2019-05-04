واشنطن تهدد بحذف تركيا نهائياً من مشروع إف-35.. هكذا سترد أنقرة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على خلفية التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بسبب صفقة الدفاعات إس 400 والتي تصر أنقرة على شرائها من روسيا، هددت واشنطن بحذف تركيا نهائياً من مشروع "إف-35".

وقبل ساعات، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن بلاده ستحذف تركيا نهائياً من مشروع مشتري مقاتلاتنا من طراز "إف-35"؛ في حال شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقال شاناهان للصحفيين، إنه ناقش الوضع حول مشاركة تركيا في هذا المشروع مع قيادة شركتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تيكنولوجيس".

وأشار إلى أن موقف الجانب الأمريكي لم يتغير بعد هذا اللقاء؛ وينص على أن واشنطن لن تقدم أي تنازلات لتركيا، وستواصل "تنفيذ خططها من وجهة نظر تحريك مشروع "إف-35".

شاناهان ذكر أنه سيتعين على أنقرة أن تختار بين مقاتلات "إف-35" وأنظمة "إس-400".

وأوضح في الوقت ذاته أن تركيا ما تزال شريكاً استراتيجياً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأن الوضع حول السلاح الروسي والأمريكي لن يؤثر في وضع قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية.

وتنوي أنقرة شراء أكثر من 100 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" ("F-35 Lightning II") في إطار مشروع لإنتاج "إف-35" تحت رعاية الولايات المتحدة، انضمت إليه أنقرة عام 2002.

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وكانت تسببت طلبية "إس- 400" الروسية بتوتر العلاقات بين أمريكا وتركيا (الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي)، منذ عدة أشهر.

وصواريخ "إس- 400" هي منظومة دفاع جوي روسية مضادة للطائرات وللصواريخ الباليستية، ومنافسة لبطاريات باتريوت الأمريكية، ومن المفترض أن تبدأ روسيا تسليمها لتركيا في يوليو المقبل.

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

يذكر أن صواريخ إس 400 هي أحد أهم إصدارات الأنظمة الصاروخية الروسية، فهي قادرة على تدمير أهداف من مسافات بعيدة، كما يصل عدد الأهداف التي بإمكانها تتبعها في وقت واحد إلى ثلاثمئة.

ويبلغ مدى تدميرها للطائرات ما بين ثلاثة و240 كيلومتراً، وبإمكانها تدمير جميع أنواع المقاتلات واعتراض الصواريخ المجنحة.

وبالإمكان تزويد المنظومة بخمسة أنواع من الصواريخ المختلفة المهام، بينها صاروخ (40Н 6 Е) القادر على تدمير طائرات الكشف الراداري البعيد وطائرات الشبح، وذلك على بعد أربعمائة كيلومتر.