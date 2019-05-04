الأردن يسعى لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية

تسعى الحكومة الأردنية لتنظيم استيراد السجائر الإلكترونية بعد أن ملأت الأسواق، رغم حظرها في السابق، قبل أن توافق على إدخالها وتفرض ضريبة نسبتها 200 % من قيمتها.

وانتشرت السجائر الإلكترونية بشكل لافت بين الأردنيين، وبات العديد من المدخنين يقلعون عن التبغ مقابل تدخين السيجارة الإلكترونية.

وقرر مجلس الوزراء، الخميس الماضي، فرض ضريبة خاصة على السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بقيمة 200%.

ودخل القرار حيز التنفيذ بعد نشر المعدل لنظام الضريبة الخاصة لعام 2019 في الجريدة الرسمية.

ويتخوف مستهلكو السجائر الإلكترونية من ارتفاع أسعارها وأسعار مستلزماتها.

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ورأى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي أن أسعار السجائر الإلكترونية ستنخفض بعد فرض الضريبة عليها.

وقال "أبوعلي"، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، إن المهربين كانوا يبيعون السجائر الإلكترونية بـ5 أضعاف السعر الحقيقي، مؤكدا أن سعرها سينخفض بعد السماح باستيرادها وفرض الضريبة عليها بنسبة 200%.

من جهته، قال خليل حسّان، تاجر تبغ وسجائر إلكترونية، إن تنظيم استيراد هذا النوع من السجائر ينهي فوضى الأسواق.

وأضاف "حسّان وفقا" لـ"العين الإخبارية" أن أغلب مدخني السجائر الإلكترونية يلجأون إليها كخطوة أولى للإقلاع عن أشكال التدخين كافة.